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15июля
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сегодня, 18:45 0

Возле Ивановки столкнулись легковушки

Возле Ивановки столкнулись легковушки
Фото: instagram.com/dtpgram_blg; instagram.com/blag_dtp

В субботу, 15 июля, в Ивановском районе возле села Ивановка столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины получили серьезные повреждения. Об этом происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

В ЕДДС Ивановского района ИА «Амур.инфо» факт аварии подтвердили. Сообщение о ДТП поступило сегодня в 14:30. В результате столкновения машин люди серьезно не пострадали – у одной женщины ссадина в области коленного сустава. От госпитализации она отказалась.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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