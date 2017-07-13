Возле Ивановки столкнулись легковушки
В субботу, 15 июля, в Ивановском районе возле села Ивановка столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины получили серьезные повреждения. Об этом происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.
В ЕДДС Ивановского района ИА «Амур.инфо» факт аварии подтвердили. Сообщение о ДТП поступило сегодня в 14:30. В результате столкновения машин люди серьезно не пострадали – у одной женщины ссадина в области коленного сустава. От госпитализации она отказалась.
Просмотров всего: 351