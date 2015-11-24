В Липецке открылась школа имени Олега Пешкова, служившего в Приамурье

Фото: politsib.ru

В пятницу, 14 июля, в одном из микрорайонов Липецка открылась новая школа, названная в честь Олега Пешкова. Этот военный летчик, погибший в Сирии, в прошлом служил в Амурской области.

Как сообщает «ПолитСибРу», школа расположена в 29-м микрорайоне Липецка. В День знаний она распахнет двери для 600 учеников. Общая площадь заведения составляет 17,2 тысячи квадратных метров, оборудовано оно по самым современным стандартам. На строительство было направлено более 660 миллионов рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос об установке на территории школы бюста Олега Пешкова, а также создании здесь музея липецкой авиации.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области Олегу Пешкову установлен памятник. Летчик служил в военной части Белогорского района Приамурья. Пешков погиб во время боевого вылета в Сирии, его сбил турецкий истребитель. Офицера посмертно наградили звездой Героя России.

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Александр Авдеев