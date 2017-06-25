На «АмурАвтоШоу» в Благовещенск приехали участники со всего Дальнего Востока

В субботу, 15 июля, Благовещенск принял «АмурАвтоШоу-2017». Мероприятие для любителей звука и тюнинга развернулось на площади ОКЦ, старт был дан в 12:00.

Участниками действа стали автолюбители со всего Дальнего Востока, в частности из Хабаровска. В общей сложности показать себя и посмотреть на других решились 33 человека.

Так, автомобильный звук судьи оценивали в двух категориях – SQ (качество звука) и SPL (его интенсивность).

«Суть SQ – определить, у кого система играет качественнее, то есть звук чище, лучше, четче. В SPL уже важно, чья система звучит громче. Для замера используются специальные датчики, которые устанавливаются внутри салона. Судьи выходят, крепят их к лобовому стеклу, и они показывают уровень шума в децибелах», – говорит ведущий «АмурАвтоШоу» Руслан Гладышев.

Что касается тюнинга, то здесь, например, судьи отдельно оценивали машины в категории «ретро». Награды доставались тем, у кого автомобили были хоть и старыми, но в хорошем состоянии и нормально ездили.

Победители и призеры получили кубки и грамоты.

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Александр Авдеев