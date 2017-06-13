В Благовещенске соревновались в манежной езде и адаптивном конном спорте

В субботу, 15 июля, в конноспортивном клубе «Аллюр» Благовещенска прошли открытые соревнования по манежной езде и адаптивному конному спорту. В мероприятиях приняли участие здоровые всадники и те, кто сейчас проходит курс иппотерапии.

Манежная езда в «Аллюре» проходила с 08:00, а состязания по адаптивному конному спорту начались в 10:00. В последних приняли участие 21 человек – в основном это были дети. Всадники участвовали в трех категориях: некоторые ехали на лошади самостоятельно, рядом с другими находились инструкторы; в третьей категории инструкторы страховали участников.

Всадникам нужно было выполнить пять заданий, в том числе проехать по «лабиринту», когда лошадь поворачивает влево и вправо, держа руки в стороны, а также сбить хлыстом бутылки со стоек.

«Оценивались как качество прохождения, так и его время. То есть в случае если у всадников было одинаковое количество баллов, то их оценивали уже по времени – кто быстрее прошел свой маршрут», – говорит судья и инструктор мероприятий Екатерина Горохова.

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#животные #спорт

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Александр Авдеев