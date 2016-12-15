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В 2016 году амурчан стало меньше на 3,9 тысячи человек

В 2016 году амурчан стало меньше на 3,9 тысячи человек

Амурстат подвел «демографические» итоги 2016 года. Так, за 12 месяцев 2016 года жителей Приамурья стало меньше на 3,9 тысячи человек. На 1 января 2017 года численность постоянного населения Амурской области составила 801,8 тысячи человек.

«Общее снижение численности населения на 17% обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 83% – миграционным оттоком из области», – отмечает Амурстат.

В 2016 году в регионе уменьшилось число родившихся, по сравнению с 2015-м, – на 428 человек. Снизилось и количество умерших – на 177 человек. Величина естественной убыли населения увеличилась на 251 человека, или на 60,3%, по сравнению с 2015 годом.

Общие показатели рождаемости и смертности составили соответственно 12,9 и 13,7 человека на 1000 жителей области.

Естественный прирост населения в 2016 году имел место в Благовещенске, Тынде, Благовещенском и Серышевском муниципальных районах.

В январе-декабре 2016 года внутриобластная миграция уменьшилась на 0,3 тысячи человек. Во внешней для региона миграции участвовало 26,9 тысячи человек – на 7% меньше, чем в январе-декабре 2015 года. Миграционная убыль населения области составила 3 270 человек.

Среди российских территорий, принявших жителей Амурской области, выделяются Дальневосточный (40% всех выбывших в Россию), Центральный (13,8%), Сибирский (14,2%) и Южный (13,6%) федеральные округа. В Дальневосточном федеральном округе наиболее привлекательными регионами для амурчан являются Хабаровский и Приморский края, в Сибирском – Забайкальский край и Новосибирская область, в Центральном федеральном округе – Московская область и Москва. Свыше 74% выехавших в Южный федеральный округ выбрали местом жительства Краснодарский край.

Число прибывших из стран СНГ уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 61 человека, а число выбывших на эти территории – на 448 человек. Значительную долю миграционного притока составили мигранты из Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Миграционное сальдо имело положительное значение и составило 922 человека против 535 в 2015 году.

Число прибывших мигрантов из других зарубежных стран сократилось на 1 240 человек, выбывших туда – на 559 человек. Миграционная убыль составила 812 человек.

Из 1 854 человек, выехавших с начала года в другие зарубежные страны, 1 432 выбыли в Китай, 295 – в КНДР, по 5 человек выбрали местом нового жительства США и Германию, по 4 человека – Абхазию и Грузию, 3 – Канаду, 2 – Вьетнам, по 1 – Афганистан, Израиль, Италию, Латвию, Сирию и Японию, 96 – прочие страны.

Среди городских округов и муниципальных районов области положительное сальдо миграции, как и в 2015 году, отмечалось в Благовещенском муниципальном районе. Миграционная убыль жителей в Благовещенске составила в 2016 году 581 человек против 663 человек в 2015 году.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    44 минуты назад

    какая позитивная картинка))))

  • fi9bchat8

    fi9bchat8
    38 минут назад

    вы знaли что именнo пaрaзиты в oрганизме человекa приводят к вoзникновению бoльшинствa смертельных зaбoлеваний,а зaрaжены ими 97% людей. Этo из-за них у нaс бoльшинство бoлезней (включaя рaк), аллергии, хроническaя усталость и голoвные бoли, мешки под глaзами, прыщи и пaпилломы, чaстые простуды и слабый иммунитет, этa зaрaза медленно убивает нас. Нo этому теперь есть спaсение, вот пoчитaйте как спасти себя и свoих близких ---- http://flyt.it/15ONOC

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    33 минуты назад

    Не мало конечно, зато уезжать стало меньше.

  • Дартц

    Дартц
    19 минут назад

    Антон Макаров

    Не мало конечно, зато уезжать стало меньше.



    Куда уезжать, полуграмотный, на тот свет?

    Сдохли 3,9 тясяч амурчан!

    Осознай это маповский подпевала

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