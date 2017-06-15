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В Новосибирской области задержали дыни, предназначенные для Благовещенска

В Новосибирской области задержали дыни, предназначенные для Благовещенска
Фото: nakonu.com

В Новосибирской области на границе с Казахстаном инспекторы Россельхознадзора задержали более 600 тонн дынь. На упаковках продукции не было необходимых маркировок. Она предназначалась, в том числе, для продажи в Благовещенске.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, за период с 7 по 13 июля инспекторами была задержана 31 партия свежих дынь общим весом 621 тонна. Товар прибыл из Республики Казахстан. Фрукты предназначались для реализации в Новосибирске, Хабаровске, Иркутске, Благовещенске и Красноярске.

На упаковках дынь не было маркировок, содержащих информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Ввоз дынь на территорию России был запрещен. Все партии возвратили отправителям в Казахстан.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • fi9bchat8

    fi9bchat8
    38 минут назад

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