Амурчанин участвует в международной автомобильной гонке «Шелковый путь»

Фото: minvr.ru

Сергей Шалыгин из Тынды Амурской области и Артем Канивец из Находки Приморья участвуют в международной автомобильной гонке «Шелковый путь» (Silkwayrally). Соревнования проходят с 7 по 22 июля по территории России, Казахстана и КНР.

Старт ралли был дан в Москве у стен Кремля, затем гонщики прошли скоростные участки до границы с Казахстаном, преодолели казахские степи, прошли вдоль Турксиба, а дальше, перевалив хребты Тянь-Шаня, будут показывать мастерство в дюнах и в китайской части пустыни Гоби.

Общая протяженность маршрута составляет более 9,5 тысячи километров. В соревнованиях принимают участие и такие именитые мастера автоспорта, как Стефан Петрансель и Себастьен Леб из Франции.

Сергей Шалыгин и Артем Канивец выступают вместе на автомобиле Toyota Land Cruiser 80, в составе одного экипажа. Дальневосточники уже в 7-й раз проходят «Шелковый путь».

«Мы чувствуем поддержку земляков, даже здесь – за тысячи километров от дома. Спасибо большое. Будем стараться отстоять честь нашего Дальнего Востока», – говорит Сергей Шалыгин.

Как сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока, сейчас Сергей и Артем уверенно занимают середину турнирной таблицы. На шестом этапе дальневосточный экипаж улучшил свои позиции.

Финиш ралли-марафона намечен на 22 июля в отправной точке Великого Шелкового пути, городе Сиань.

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Александр Авдеев