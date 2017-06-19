Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 1

Жительница Приамурья завоевала титул «Мисс УИС» во Владивостоке

Жительница Приамурья завоевала титул «Мисс УИС» во Владивостоке
Фото: vostokmedia.com

Во Владивостоке прошел дальневосточный этап всероссийского конкурса «Мисс УИС». Как сообщает РИА «Восток-Медиа», победу праздновала представительница Амурской области. Теперь девушка представит Дальний Восток на всероссийском уровне.

Данный конкурс проводится среди сотрудниц отделов и служб уголовно-исполнительной системы. Во Владивосток на дальневосточный этап приехали шесть девушек, которые уже победили в конкурсе в своих регионах Дальнего Востока. Это сотрудницы управлений ФСИН из Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).

В первый день девушки показали свои знания законодательства, навыки строевой, огневой и физической подготовки. На финальном этапе конкурса члены жюри оценили творческий потенциал красавиц. Участницы озвучивали кинофильмы, пели, танцевали и демонстрировали бальные платья в конкурсе дефиле.

В итоге первой «Вице-мисс» стала Лилиана Васильева из Якутии. Номинацию за лучшие результаты в профессиональной подготовке «Мисс профессионализм» заслужила представительница Магаданской области Анна Шаклеина. Корону победительницы завоевала старший сержант внутренней службы СИЗО-1 Мария Баластрик из Амурской области.

«Подготовка к конкурсу проходила очень сложно, потому что было мало времени, но я считаю, что с задачей вполне справилась. Мне помогали мои коллеги, которые приехали со мной на конкурс и поддерживали. Я действительно очень хотела эту победу, и мы всем коллективом положили свои силы на то, чтобы ее добиться», – рассказала Мария Баластрик.

Теперь Мария представит Дальний Восток на всероссийском этапе конкурса «Мисс УИС» в Москве.

Просмотров всего: 360

#конкурсы #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • fi9bchat8

    fi9bchat8
    39 минут назад

    а вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить и омолодить организм, вот почитайте как это сделать --- http://tok.pw/zarazheny

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

После происшествия на «Aвтo-бaйк шoy» в Свободном начата доследственная проверка
Общество 7

Амурское молоко продают в крупном торговом центре Даляня
Общество 3

«Экспресс-студия» «Ералаша» в Благовещенске начнет работу в сентябре
Общество 3

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский прилетел в Благовещенск