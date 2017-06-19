Жительница Приамурья завоевала титул «Мисс УИС» во Владивостоке

Фото: vostokmedia.com

Во Владивостоке прошел дальневосточный этап всероссийского конкурса «Мисс УИС». Как сообщает РИА «Восток-Медиа», победу праздновала представительница Амурской области. Теперь девушка представит Дальний Восток на всероссийском уровне.

Данный конкурс проводится среди сотрудниц отделов и служб уголовно-исполнительной системы. Во Владивосток на дальневосточный этап приехали шесть девушек, которые уже победили в конкурсе в своих регионах Дальнего Востока. Это сотрудницы управлений ФСИН из Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).

В первый день девушки показали свои знания законодательства, навыки строевой, огневой и физической подготовки. На финальном этапе конкурса члены жюри оценили творческий потенциал красавиц. Участницы озвучивали кинофильмы, пели, танцевали и демонстрировали бальные платья в конкурсе дефиле.

В итоге первой «Вице-мисс» стала Лилиана Васильева из Якутии. Номинацию за лучшие результаты в профессиональной подготовке «Мисс профессионализм» заслужила представительница Магаданской области Анна Шаклеина. Корону победительницы завоевала старший сержант внутренней службы СИЗО-1 Мария Баластрик из Амурской области.

«Подготовка к конкурсу проходила очень сложно, потому что было мало времени, но я считаю, что с задачей вполне справилась. Мне помогали мои коллеги, которые приехали со мной на конкурс и поддерживали. Я действительно очень хотела эту победу, и мы всем коллективом положили свои силы на то, чтобы ее добиться», – рассказала Мария Баластрик.

Теперь Мария представит Дальний Восток на всероссийском этапе конкурса «Мисс УИС» в Москве.

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Александр Авдеев