В Благовещенске начала работу ярмарка выходного дня: не обошлось без нарушений

В субботу утром, 15 июля, на площади Ленина в Благовещенске начала работу ярмарка выходного дня. Тренд этого года – упор на свежую продукцию, однако некоторые продавцы все равно, несмотря на запреты, предлагают купить домашние консервы.

Как говорила начальник отдела областного минсельхоза Елена Емельянова, в этом году в перечень запрещенной к продаже на ярмарке продукции добавились овощная, которую переработали в домашних условиях, и консервированная. Тем не менее, овощи в банках на ярмарке можно приобрести. Есть и хлебобулочные изделия, которые также запретили.

Впрочем, в большинстве здесь предлагают свежее – картошку, капусту брокколи и белокочанную, огурцы, помидоры, свеклу, перец, горошек, лук, кабачки, баклажаны, морковь, репу. Из ягод можно приобрести малину, смородину и другие. Есть куриные и перепелиные яйца, мясная продукция.

Покупателей на ярмарке много уже с утра. Цены, впрочем, как говорят посетители, здесь высокие. Так, килограмм баклажан можно купить за 120 рублей, десяток перепелиных яиц обойдется в 80 рублей.

Некоторую продукцию разрешают попробовать, например – мед. Его на ярмарке можно купить за 200 рублей за один килограмм.

Как сообщало Амур.инфо, ярмарки выходного дня в областной столице будут проходить еженедельно по субботам с 09:00 до 16:00. Завершатся они 14 октября.

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#сельское хозяйство #торговля

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Александр Авдеев