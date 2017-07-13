Очевидцы: в Свободном автомобиль при столкновении с мотоциклом лишился колеса
Очевидцы в социальных сетях сообщают о серьезном ДТП, случившемся в Свободном 14 июля. На дороге столкнулись легковушка и мотоцикл. Удар был такой силы, что у машины вырвало колесо.
Как утверждается, из-за прошедшего дождя водитель мотоцикла потерял сцепление с дорогой. Его двухколесник завалился на бок, и произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Cresta.
Сообщается, что в ДТП люди серьезно не пострадали. Официальная информация об аварии появится позже.
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