Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:59 0

Очевидцы: в Свободном автомобиль при столкновении с мотоциклом лишился колеса

Очевидцы: в Свободном автомобиль при столкновении с мотоциклом лишился колеса
Фото: vk.com/svbnews

Очевидцы в социальных сетях сообщают о серьезном ДТП, случившемся в Свободном 14 июля. На дороге столкнулись легковушка и мотоцикл. Удар был такой силы, что у машины вырвало колесо.

Как утверждается, из-за прошедшего дождя водитель мотоцикла потерял сцепление с дорогой. Его двухколесник завалился на бок, и произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Cresta.

Сообщается, что в ДТП люди серьезно не пострадали. Официальная информация об аварии появится позже.

Просмотров всего: 129

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

Оскорбивший судью амурчанин обжаловал приговор
Происшествия 1

Очевидцы: на свободненской трассе грузовик растерял перевозимый груз (видео)
Происшествия 1

Троих свободненцев чуть не затянуло под баржу

Происшествия 1

После происшествия на «Aвтo-бaйк шoy» в Свободном начата доследственная проверка