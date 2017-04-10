Минздрав прокомментировал ситуацию с амурской информсистемой здравоохранения

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Министерство здравоохранения Амурской области предоставило ИА «Амур.инфо» подробный комментарий, касающийся проблем с амурской информсистемой здравоохранения. В нем, в частности, говорится, что из 14 подсистем РИСЗ АО в настоящее время полностью функционируют 6. В работе еще восьми есть сложности.

«До 2011 года информатизация здравоохранения области функционировала отдельными фрагментами локально вычислительных сетей. Только реализация региональной программы "Модернизация здравоохранения Амурской области на 2011-2013 годы" позволила создать базовую основу развития информационных технологий в сфере здравоохранения Амурской области.

В рамках реализации данных мероприятий были освоены 153 943 тысячи рублей. Что обеспечило приобретение 1619 единиц терминальных станций (в том числе 220 единиц за счет экономии), 121 устройства для считывания смарт-карт, 121 единицы двумерных сканеров штрих-кодов, 666 единиц многофункциональных устройств, 39 единиц серверов (в том числе 5 единиц за счет экономии), 12 единиц оборудования для ЦОД в составе: 1 сервера, 1 системы хранения данных и 10 единиц коммутационного оборудования. Было выполнено строительство структурированной кабельной сети в 30 медицинских организациях области на 2932 портов, приобретено 38 маршрутизаторов и 38 аппаратно-программных комплексов шифрования. Разработана и внедрена региональная информационная система здравоохранения Амурской области (РИСЗ АО)», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что министерством здравоохранения Амурской области был разработан уточненный План мероприятий по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 годах. Во исполнение Плана между минздравом области минздравом РФ было заключено соглашение «О взаимодействии в сфере развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 годах». В рамках этого соглашения была принята «Дорожная карта по информатизации», включающая в себя 55 показателей. Для выполнения показателей «Дорожной карты» и была создана и введена в промышленную эксплуатацию, в рамках государственного контракта, РИСЗ АО.

Система включается в себя 14 подсистем. «По состоянию на 01.07.2017 года из 14 подсистем функционируют в полном соответствии с техническим заданием к государственному контракту от 03.09.2102 года № 61:

подсистема планирования работы медицинского учреждения в части "Запись на прием к врачу в электронном виде";

региональная система медицинской статистики, анализа деятельности учреждений и формирования медицинской статистики, государственной, отраслевой и ведомственной отчетности;

подсистема хранения, обработки и просмотра медицинских изображений в формате DICOM;

подсистема ведения паспорта медицинского учреждения;

подсистема, обеспечивающая кадровый учет в медицинских учреждениях "Федеральный регистр медицинских работников";

подсистема АХД.

(…)

Функционирование 8 подсистем РИСЗ АО, касающихся непосредственно ведения электронной медицинской карты в медицинских организациях области, осложнено большим количеством выявленных в ходе эксплуатации дефектов», – отмечает министерство здравоохранения Амурской области.

В то же время, пишет минздрав, РИСЗ АО позволяет медицинским организациям обеспечить ведение электронных медицинских карт амбулаторных и стационарных пациентов, подсистемы клинико-диагностических исследований, подсистемы экспертной оценки качества оказания помощи. Учет условий госпитализации пациентов на стационарном лечении функционирует в части учета коечного фонда.

По всем фактам недостатков РИСЗ АО с 2013 года (в период постгарантийного обслуживания) минздравом ведутся судебные разбирательства.

«Решение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-8769/2013 о взыскании с (…) 3600 тысяч рублей в качестве неустойки за нарушение сроков исполнения работ в апелляционном суде Хабаровского края было заменено на мировое соглашение. В 2015 году решением Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-6076/2015 (…) принуждено исполнить гарантийные обязательства по указанному контракту в части исполнения в полном объеме работ, предусмотренных пунктом 3.1.7 технического задания к государственному контракту, и устранить 26 недостатков, выявленных в ходе промышленной эксплуатации РИСЗ АО. На сегодняшний день в Арбитражном суде Амурской области на рассмотрении находится дело № А04-7783/2016 о принуждении исполнить гарантийные обязательства по указанному государственному контракту в части устранения дополнительно выявленных в ходе промышленной эксплуатации дефектов», – пишет министерство здравоохранения.

Отмечается, что, согласно пунктам 4.2 и 4.3 госконтракта, разработчик РИСЗ АО обязан за свой счет устранить выявленные недостатки внедрения и функционирования системы в 14-дневный срок с момента получения уведомления об их выявлении. В случае, если этого не происходит, гарантийный срок продлевается на весь период устранения выявленных дефектов.

«Таким образом, (…) министерство здравоохранения области остается на гарантийном сопровождении до полного устранения выявленных в ходе промышленной эксплуатации дефектов», – сообщает минздрав.

Сообщается, что интеграция РИСЗ АО с федеральным сервисом «Интегрированная электронная медицинская карта» на текущий момент реализована только в части передачи на федеральный уровень «паспортной части пациента». При этом передача на федеральный сервис данных выписных эпикризов, данных по законченным случаям заболеваний из амбулаторно-поликлинических учреждений осложнена большим количеством ошибок и сбоев функционирования РИСЗ АО. Данные факты также включены в материалы судебных разбирательств с (…).

«Проводимая министерством здравоохранения области претензионная работа и судебные разбирательства позволят в течение 2017 года решить вопрос об используемом программном обеспечении РИСЗ АО в части повышения качества разработанного (…) программного обеспечения», – говорится в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, предполагалось, что 1 мая 2017 года региональная информсистема здравоохранения Приамурья станет частью единой всероссийской государственной информационной системы здравоохранения. Однако сроки были сорваны, так как РИСЗ области фактически не состоялась. Основная причина в том, что амурский минздрав приобрел пять лет назад у одной из компаний неработоспособное программное обеспечение. В самой компании, впрочем, его неработоспособность отрицают.

Минздрав начал судиться с поставщиком. В министерстве хотят принудить его привести программное обеспечение в порядок, чтобы с ним можно было полноценно работать. Была назначена экспертиза системы, однако ее сроки все время сдвигаются.

По факту публикации на Амур.инфо о неработающей информационной системе здравоохранения ранее начала проверку региональная прокуратура. О результатах этой проверки пока ничего неизвестно.

Кроме того, в Приамурье с проверкой побывали специалисты департамента информатизации Министерства здравоохранения России.

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#здоровье #технологии

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Александр Авдеев