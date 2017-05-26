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сегодня, 10:16 4

Оскорбивший судью амурчанин обжаловал приговор

Оскорбивший судью амурчанин обжаловал приговор
Фото: telegraf.com.ua

Житель Зеи, осужденный на 13 лет за угрозу убийством прокурорскому работнику и оскорбление судьи, обжаловал приговор в Амурский областной суд. Тем не менее приговор изменен не был.

Как сообщает прокуратура Амурской области, 11 июля определением судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда приговор Зейского районного суда от 24 мая был оставлен без изменений. Он уже вступил в законную силу.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел в зале суда 23 декабря 2016 года, когда шло судебное разбирательство в отношении мужчины по другому уголовному делу.

«В помещении зала судебного заседания Зейского районного суда после оглашения в отношении него приговора, демонстрируя явное неуважение к суду, в присутствии государственного обвинителя и других участников судебного процесса, в устной и неприличной форме оскорбил судью, унизив ее честь и достоинство как представителя судебной власти при отправлении правосудия. Кроме того, подсудимый высказал в адрес помощника прокурора угрозу убийством после своего освобождения из мест лишения свободы», – рассказывал тогда старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Просмотров всего: 573

#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    За реальное убийство столько не дают....

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Обычная безнаказанность отморозков в мантиях и погонах.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Алиса65За реальное убийство столько не дают....


    Надо чтобы реально убивали?

  • Немо

    Немо
    25 минут назад

    Надо было еще лет пять впаять. Чтобы знали, как понтоваться.

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