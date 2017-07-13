Очевидцы: на свободненской трассе грузовик растерял перевозимый груз (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента с грузовиком. Как сообщают очевидцы, он произошел на свободненской трассе. Автомобиль растерял груз, который перевозил, – паллеты (грузовые поддоны).

Как видно на кадрах, груженные на автомобиль паллеты сильно раскачиваются при езде. В какой-то момент они падают на трассу. Сообщается, что грузовик не остановился сразу, а поехал дальше. Люди не пострадали.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

Просмотров всего: 662

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев