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сегодня, 09:39 5

В Приамурье военные возвели дамбу и создали искусственный водоем

В Приамурье военные возвели дамбу и создали искусственный водоем
Фото: structure.mil.ru

В Амурской области военнослужащие Восточного военного округа возвели дамбу и создали искусственный водоем для проведения занятий. Работы проводились в течение недели на полигоне Трехречье.

Для сооружения дамбы КамАЗы, груженные песком и гравием, сделали около 800 рейсов. Для проведения инженерных работ задействовали экскаваторы и другую технику. Общее ее количество превысило 15 единиц.

«На вновь сооруженном водоеме будут проводиться специальные учения по преодолению водных преград подразделениями Приамурского объединения ВВО при ведении различных видов боя», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные

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Комментарии
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  • knc4oep4kqj

    knc4oep4kqj
    2 часа назад

    а вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить и омолодить организм, вот почитайте как это сделать --- http://tok.pw/zarazheny

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А что бы не соорудить искусственный водоём в Белогорске для купания, хотя бы детей в летний период?. Ведь пляжа нам никогда при этой власти не дождаться.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    39 минут назад

    Алиса65

    А что бы не соорудить искусственный водоём в Белогорске для купания, хотя бы детей в летний период?. Ведь пляжа нам никогда при этой власти не дождаться.



    уезжайте. Спасайтесь.

  • Хмык

    Хмык
    25 минут назад

    Алиса65

    А что бы не соорудить искусственный водоём в Белогорске для купания, хотя бы детей в летний период?. Ведь пляжа нам никогда при этой власти не дождаться.



    Теоретически лехко. Как два пальца об асфальт. И даже затраты весьма небольшие. А если вынутый грунт еще и продать, то вообще в плюсах можно остаться. Но... вопрос земельного участка. Где его взять? Всё под ТОРы выделено.

  • OT

    OT
    5 минут назад

    Хмык

    Алиса65

    А что бы не соорудить искусственный водоём в Белогорске для купания, хотя бы детей в летний период?. Ведь пляжа нам никогда при этой власти не дождаться.



    Теоретически лехко. Как два пальца об асфальт. И даже затраты весьма небольшие. А если вынутый грунт еще и продать, то вообще в плюсах можно остаться. Но... вопрос земельного участка. Где его взять? Всё под ТОРы выделено.



    А что-же это во власти такие слепые не видят сколько земель пустует и никакого там ТОРа и в помине не обнаружено.

    Ведь здравый смысл ставит таблички с надписью " Стой! Здесь не не топтать и не какать......., а стоять и плакать!"

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