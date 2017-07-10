В Приамурье военные возвели дамбу и создали искусственный водоем

Фото: structure.mil.ru

В Амурской области военнослужащие Восточного военного округа возвели дамбу и создали искусственный водоем для проведения занятий. Работы проводились в течение недели на полигоне Трехречье.

Для сооружения дамбы КамАЗы, груженные песком и гравием, сделали около 800 рейсов. Для проведения инженерных работ задействовали экскаваторы и другую технику. Общее ее количество превысило 15 единиц.

«На вновь сооруженном водоеме будут проводиться специальные учения по преодолению водных преград подразделениями Приамурского объединения ВВО при ведении различных видов боя», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Александр Авдеев