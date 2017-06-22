Троих свободненцев чуть не затянуло под баржу
На днях трое жителей Свободного едва не погибли: их чуть было не затянуло под баржу. Инцидент произошел в районе речного порта, рассказал начальник управления ГО и ЧС Свободного Игорь Зубарь.
Об инциденте сообщает пресс-служба администрации Свободного, его подробности не приводятся. Купание людей в том месте запрещено.
В связи с произошедшим в городе решили усилить охрану порядка в районах водных объектов, в том числе и речного порта.
Как сообщало Амур.инфо, 5 июля на реке Зее под баржу чуть не попали двое пловцов. Трагедию предотвратили спасатели, пришедшие им на помощь.
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