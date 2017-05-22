После происшествия на «Aвтo-бaйк шoy» в Свободном начата доследственная проверка

Амурские следователи начали доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о происшествии на «Aвтo-бaйк шoy» в Свободном. Будет дана правовая оценка действиям организаторов шоу по обеспечению безопасности зрителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Происшествие в Свободном случилось 13 июля. Один из участников «Aвтo-бaйк шoy» выполнял трюк на мотоцикле, однако потерял управление, и его двухколесник свалился в толпу зрителей. В полиции сообщали, что люди не пострадали.

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Александр Авдеев