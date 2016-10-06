ЭКО для коров: у амурских аграриев растет интерес к искусственному осеменению скота

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В Приамурье растет интерес к искусственному осеменению скота. Этот метод воспроизводства предпочитают не только крупные сельхозтоваропроизводители, но и владельцы личных подсобных хозяйств. В управлении ветеринарии отмечают рост числа заявок.

Если в 2006 году услугами осеменаторов «воспользовались» около 6 % коров из личных подсобных хозяйств области, то в 2016 году этот показатель вырос до 20 %.

«Спрос растет вполне объяснимо. У искусственного осеменения есть ряд преимуществ, которые наши животноводы уже успели оценить. Этот метод воспроизводства не только дает возможность улучшить качественные показатели потомства и количество телят в целом, но и избежать заболеваний, передающихся половым путем», – пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Заявки от сельхозтоваропроизводителей и владельцев личных подсобных хозяйств поступают и на на проведение ультразвуковой диагностики репродуктивной системы коров и тёлок с помощью УЗИ сканера. В лидерах Благовещенский, Белогорский, Тамбовский и Ивановский районы. Обращаются как частники, у которых на подворье содержатся 1-2 коровы, так и владельцы КФХ. Специалистам уже приходилось выезжать и в отдалённые районы области, такие как Ромненский, Шимановский и Магдагачинский.

При этом над повышением рождаемости у амурских коров специалисты управления продолжают работать. Пока еще далеко не все хозяйства области могут похвастать нормативным показателем – 82 теленка от каждых 100 коров. С каждым предприятием ветеринары работают индивидуально.

«На днях мы выезжали в хозяйство мясного направления ООО "Красная звезда" в селе Васильевка Белогорского района. Оно специализируется на разведении герефордов. Была проведена оценка общего состояния животных, воспроизводства стада, их кормления и содержания. А также была отобрана группа проблемных коров, которым проведена УЗИ диагностика и все необходимые анализы. Сейчас "пациенткам" уже назначено лечение, для здоровых коров составлен график осеменения, сельхозтоваропроизводителю дали рекомендации. Будем повышать рождаемость как минимум до 82, а в идеале – до 92-95 телят на сто коров», – привела пример начальник отдела племенного животноводства управления Елена Талалай.

До конца лета специалисты управления ветеринарии и племенного животноводства, согласно графику, посетят хозяйства молочного и мясного направления продуктивности. После комплексного обследования животных и условий их содержания владельцам дадут рекомендации.

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#животные #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе