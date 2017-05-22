Из Ивановского дома природы после инцидента с медведями вывезли всех хищников

Ивановский дом природы остался без хищников. Всех крупных животных вывезли после инцидента со сбежавшими медведями, которых пришлось застрелить. Хищников отправили из Дома природы в хабаровский зоопарк.

Из Амурской области в Хабаровск переехали три медведя и волк. К отправке в другой регион готовится рысь. В Ивановском доме природы остается еще около двухсот видов животных.

«Чернобурки, лисы, полоскун-енот, барсучки. Конечно, жалко, дедушка всех сам покупал. И рысь покупал, и волка мы за 20 тысяч рублей покупали. А теперь мы всё бесплатно отдали, не за деньги, бесплатно отдали. Ну кто захочет – к нам придёт. У нас есть что смотреть: попугаи, обезьянки, чернобурки, голуби, фазаны, павлин, который хвост распускает», – рассказала сотрудница Дома природы Елена Щенькова.

После разыгравшейся звериной трагедии мнения жителей Ивановки разделились. Некоторые не рады соседству с Домом природы.

«С одной стороны жалко, а с другой стороны, это такое дело, тем более, что рядом маленькие дети. И не дай бог, чтобы ещё раз такое случилось, мне кажется, лучше его убрать», – призналась жительница села.

«Да нет, пускай работает. Дети всё-таки растут, ходят туда. Интересно всё-таки», – не согласилась с ней односельчанка.

«То, что случилось в нашем уголке, который любят амурчане, – это трагедия. Я думаю, это повод задуматься над содержанием животных и помочь, чтобы животные и птицы не страдали», – рассказала другая жительница Ивановки.

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Нино Кохреидзе