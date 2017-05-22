Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:08 0

Из Ивановского дома природы после инцидента с медведями вывезли всех хищников

Из Ивановского дома природы после инцидента с медведями вывезли всех хищников

Ивановский дом природы остался без хищников. Всех крупных животных вывезли после инцидента со сбежавшими медведями, которых пришлось застрелить. Хищников отправили из Дома природы в хабаровский зоопарк.

Из Амурской области в Хабаровск переехали три медведя и волк. К отправке в другой регион готовится рысь. В Ивановском доме природы остается еще около двухсот видов животных.

«Чернобурки, лисы, полоскун-енот, барсучки. Конечно, жалко, дедушка всех сам покупал. И рысь покупал, и волка мы за 20 тысяч рублей покупали. А теперь мы всё бесплатно отдали, не за деньги, бесплатно отдали. Ну кто захочет – к нам придёт. У нас есть что смотреть: попугаи, обезьянки, чернобурки, голуби, фазаны, павлин, который хвост распускает», – рассказала сотрудница Дома природы Елена Щенькова.

После разыгравшейся звериной трагедии мнения жителей Ивановки разделились. Некоторые не рады соседству с Домом природы.

«С одной стороны жалко, а с другой стороны, это такое дело, тем более, что рядом маленькие дети. И не дай бог, чтобы ещё раз такое случилось, мне кажется, лучше его убрать», – призналась жительница села.

«Да нет, пускай работает. Дети всё-таки растут, ходят туда. Интересно всё-таки», – не согласилась с ней односельчанка.

«То, что случилось в нашем уголке, который любят амурчане, – это трагедия. Я думаю, это повод задуматься над содержанием животных и помочь, чтобы животные и птицы не страдали», – рассказала другая жительница Ивановки.

Просмотров всего: 164

#животные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

ЭКО для коров: у амурских аграриев растет интерес к искусственному осеменению скота
Общество 15

Шотландских кошек амурской заводчицы покупают по всему миру
В России и мире

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Нижегородской области
Общество 2

«Вечёрка» Амур.инфо 12 июля: цинк исчезает, змеи кусают, русский язык – на высоте