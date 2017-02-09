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сегодня, 20:56 5

Эксперты зафиксировали отток иностранного капитала из Амурской области

Эксперты зафиксировали отток иностранного капитала из Амурской области
Фото: fintrain.ru

Отток иностранного капитала из Амурской области зафиксировали эксперты центра социальных инноваций «Черный куб». Они проанализировали эффективность привлечения зарубежных денег на Дальний Восток.

По данным центра, больше всего за последние два года иностранцы направляли свой капитал в Сахалинскую область – 20 миллионов долларов. Амурская область, напротив, потеряла 4 миллиона. Этот отток специалисты считают незначительным.

«Эксперты отмечают, что регион никак не может переформатировать свой инвестиционный потенциал под экономическую конъюнктуру. Успехи в привлечении капитала в сельское хозяйство мало способствуют общему развитию региона, подъем которого все еще всецело держится на федеральных ассигнованиях», – сообщается на портале.

В областном правительстве оценку специалистов центра социальных инноваций подвергли сомнению. По данным амурского минэкономразвития, сейчас инвестиции не разделяют на зарубежные и отечественные.

«За последние годы инвестиции в Амурскую область выросли на 14 % за прошлый год и составили в абсолютной сумме 128 миллиардов рублей. Уже за первый квартал текущего года инвестиции также выросли на 12 %. Динамика положительная, и мы прогнозировали это и прогнозируем с учетом тех крупных проектов, которые реализуются на территории Амурской области. И мы понимаем, что доля российских инвестиций будет расти», – рассказала министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

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#экономика

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    а по русски в 2 словах?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    3.2

  • Варфоломей

    Варфоломей
    1 час назад

    виталя1979а по русски в 2 словах?


    А по-русски если-то пора "сматывать удочки", решили инвесторы-"здесь рыбы нет"... и небыло...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    27 минут назад

    Это ж какие такие эксперты?.. Те же, что фиксируют рост средней заработной платы?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    9 минут назад

    вот уж хрен разберешь, был тут коняра корякский, фсё постили, АО спортигная, был у него хисторик гиревой-АО туристическая и венецианско-канатная, теперь бах и пошли вы на кер со своими прожектами, типа валим отсюда. вопрос, а что за дэбилы и шлимазалы сидят на пл. ленина?

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