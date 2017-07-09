Александр Козлов: необходимо сделать Свободный городом президентского внимания

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Строительство новых школ и детских садов, новые производства и новые рабочие места. Долгосрочный план социально-экономического развития Свободного обсудили на совещании под председательством главы Приамурья.

«Сегодня на рассмотрении – один из важнейших вопросов, которые стоят перед экономическим и социальным блоками исполнительной власти муниципалитета и области. Развитие города Свободного на перспективу. Хочу заметить, что за те 4 месяца, в течение которых администрацией города руководит Юрий Павлович Романов, он уже вполне разобрался в приоритетах и вариантах решения возложенных задач. Да и будучи главой Свободненского района, думаю, он был осведомлен о том, чем живет административный центр района. Не говоря уже о том, что Юрий Павлович здесь родился и вырос. И, безусловно, исполняющий обязанности мэра отчетливо понимает нынешнюю степень ответственности – ведь стратегия развития города Свободного находится в зоне повышенного внимания не только правительства региона, но и президента России», – сказал Александр Козлов, открывая совещание по вопросам готовности к реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Свободного.

Разработать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Владимир Путин поручил во время II Восточного экономического форума. За год план разработали. Он включает в себя строительство школ, детских садов, поликлиник, а также благоустройство города и переселение из аварийного фонда.

Всего построить и модернизировать планируют 51 объект инфраструктуры. Общий объем финансирования– 49 миллиардов рублей. «К сожалению, одним бюджетом области мы с этим не справимся. Необходимо сделать Свободный городом президентского внимания, чтобы выделялись федеральные средства, – отметил губернатор. – Строительство новых заводов Газпрома и Сибура – это очень важные решения, которые придадут импульс развитию Амурской области. Помимо того, что регион получит налоги, новые рабочие места, сам город Свободный получит новый вектор развития».

12,5 миллиардов рублей из федеральной казны уже предусмотрено в государственной программе развития Дальнего Востока на строительство нового микрорайона на 5 тысяч жителей в рамках ТОР «Свободный» со всей необходимой инфраструктурой: поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс, дом культуры с концертным залом и дом детского творчества.

«Город Свободный с каждым днём будет меняться в лучшую сторону. В прошлом году мы говорили, что будем ремонтировать дорогу к Свободному, и в этом году проводим комплексную ремонтную кампанию, будет сделано почти 37 километров трассы на Свободный. Это тоже вложение в развитие города. Мы приняли решение поддержать Детскую железную дорогу, освободили их от налогов. Сегодня наблюдается тенденция, создания новых производств для строительства крупных заводов. Как пример, завод по производству металлоконструкций. Эта компания-спутник переводит сюда своё производство. Будет создавать новые рабочие места и собираются строить 50 домов для рабочих, которых они привлекут на завод», – рассказал глава региона.

Речь шла о действующем резиденте ТОР «Белогорск», который планирует передислоцироваться в ТОР «Свободный» и построить здесь современный завод по производству металлоконструкций. В реализации комплексного плана участвует более 20 различных организаций. Отмечается увеличение инвестиционной активности на территории. Учитывая такую активность со стороны бизнеса и планируемые проекты на территории Свободного, губернатор поручил создать в городе представительство Агентства по привлечению инвестиций.

«Есть предварительная договорённость с Газпромом, что они приступают к строительству микрорайона на 5 тысяч человек. В этом году идут подготовительные работы, в следующем начнётся непосредственно строительство. У города Свободный есть будущее. Молодежь может, отучившись, вернуться, работать на заводах Газпрома и Сибура и получать достойную заработную плату. Появится порядка 5 тысяч новых рабочих мест. У нас будет прирост населения, для этого нужна новая школа. ПСД на школу сейчас проходит экспертизу. Строительство может начаться в следующем году. Необходимо расширять детские сады, будет построен роддом, реконструировано здание под женскую консультацию, отремонтированы дороги, тротуары. Город станет более привлекательным, – рассказал исполняющий обязанности главы Свободного Юрий Романов. – Александр Александрович договорился: в этом году Газпром нам выделит дополнительные деньги на те улицы, где ведётся подвоз инертных материалов (район поселка Дубовки). Мы готовы и мы хотим сделать наш город лучше».

Просмотров всего: 7

#губернатор #МЧС #Свободный #строительство

распечатать

Нино Кохреидзе