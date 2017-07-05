Амурское молоко продают в крупном торговом центре Даляня

Фото: facebook.com

В китайском городе Далянь в продуктовом отделе крупного торгового центра продается молоко амурского производителя. Фотографии полок с русскими продуктами опубликовал в своем аккаунте в соцсетях директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Молоко амурского производителя в отделе торгового центра курортного города выставили рядом с другими российскими продуктами: печеньем, шоколадом, вафлями и натуральными соками.

«Отдел с российскими продуктами. Даже молоку из Благовещенск место нашлось», – прокомментировал фотографию Николай Кухаренко.

«Из амурских продуктов в отделе русских товаров только молоко. Это торговый центр в самом центре Даляня. Русских отделов или магазинов как этот, не видели больше», – призналась доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко.

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#Китай #отдых #производство

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Нино Кохреидзе