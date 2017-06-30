Перевозки грузов по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ возобновятся 17 июля

«Торговый порт Благовещенск» готовится возобновить грузовые международные перевозки по Амуру. Ограничивали сообщение с 5 июля из-за низкого уровня воды в реке.

Такого снижения зафиксировали впервые за 10 лет. По прогнозу к понедельнику 17 июля, уровень воды в реке должен достичь необходимых значений. В ЗАО «Торговый порт Благовещенск» заявили о готовности вновь начать перевозки и прием грузового автотранспорта на паромах РФ и КНР.

В течение последних трёх суток в верховьях реки специалисты отмечают существенный подъем. Как только показатели по водомерному посту в Благовещенске дойдут до значений, обеспечивающих гарантированный запас воды под днищем судна, порт начнет работу. Пока ориентировочная дата возобновления грузовых перевозок – 17 июля 2017 года.

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Нино Кохреидзе