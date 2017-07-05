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сегодня, 18:40 0

Амурчанам звонят мошенники, представляясь сотрудниками прокуратуры

Амурчанам звонят мошенники, представляясь сотрудниками прокуратуры
Фото: astv.ru

Прокуратура Амурской области опубликовала официальное заявление. Амурчан предупредили о том, что в последнее время участились факты телефонного мошенничества. Жителям Приамурья звонят, представляясь работниками надзорного ведомства, и предлагают перечислить деньги на их номера.

«Органы прокуратуры области официально заявляют, что телефонные звонки с деловыми предложениями от представителей прокуратуры с просьбами приобрести алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными», – сообщили в прокуратуре.

Амурчанам предлагают купить ценные подарки или пополнить счетов мобильных телефонов. Некоторые граждане просьбы мошенников выполняют.

Информацию о таких фактах сотрудники прокуратуры направили в полицию. Поступить так же предлагают и амурчанам, которым с подобными просьбами обратятся телефонные мошенники.

В прокуратуре Амурской области напоминают, что по закону вызвать гражданина сотрудник прокуратуры может только в письменной форме на утвержденных бланках. Все мероприятия органами прокуратуры осуществляются на бесплатной основе.

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