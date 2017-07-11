Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:05 9

Амурские депутаты получают ежемесячно один миллион рублей – все вместе

Амурские депутаты получают ежемесячно один миллион рублей – все вместе

Депутаты Законодательного собрания Амурской области получают в качестве зарплаты около одного миллиона рублей ежемесячно. Но за деньги работают только девять народных избранников из 36 – те, кто являются депутатами на постоянной основе. Их зарплаты, в зависимости от должности, варьируются примерно от 100 до 160 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», недавно Рунет взбудоражила новость о том, что депутаты красноярского заксобрания приняли решение повысить себе зарплаты вдвое: в среднем до двухсот тысяч рублей. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что для этого были основания, так как их зарплаты были одними из самых низких по России и не повышались 10 лет.

Зарплаты амурских парламентариев находятся примерно на таком же уровне, но спикер областного заксобрания Константин Дьяконов считает, что при нынешнем состоянии бюджета Приамурья принимать решения о прибавке было бы неэтично.

В 2017 году председатель Законодательного собрания Амурской области получает около 160 тысяч рублей каждый месяц. Сумма получена на основании сведений о доходах за 2016 год, опубликованных на сайте закса. Озвучивать свой ежемесячный заработок Константин Дьяконов не захотел.

У шести председателей комитетов зарплата составляет примерно по 110 тысяч рублей (возможны небольшие изменения из-за индивидуальных надбавок). И еще два заместителя председателя комитетов на постоянной основе получают по 100 тысяч рублей.

Депутаты могут иметь и другие источники доходов. Однако обо всех они обязаны сообщать. Сведения о доходах амурских парламентариев публикуются на сайте заксобрания.

ИА «Амур.инфо» публикует сведения о доходах за 2016 год девяти депутатов, работающих на постоянной основе. Некоторые из них избраны в законодательное собрание только в сентябре 2016 года, поэтому они указали данные не за весь год.

Просмотров всего: 580

#заксобрание #областная власть #цены

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    давненько мы тут денюжки не считали..

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    дык эти девять чо ущербные?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    *депутаты красноярского заксобрания приняли решение повысить себе зарплаты вдвое: в среднем со ста до двухсот тысяч рублей. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что для этого были основания, так как зарплаты были одни из самых низких по России*

    ну и правда , что за з\п - 100тыр. ? а любовницусекретаршу на что баловать ?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Нормально, чё. Сидишь в кабинете в рубахе цвета лайм, оливково-бежевый галстук, заклолка и запонки из зелёного золота... не спеша по тихому соточку получаешь и не жужжишь.

  • postal

    postal
    1 час назад

    бедолаги

    так пахать за такие копейки

    мне их как то жалко стало даже

    им себя-тоже

    поступят по примеру красноярских коллег?

    вопрос времени

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    postal, не суди о судьбе другого, пока не пройдешь в их ботинках ровно столько же, сколько прошли они

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Внучка деда

    postal, не суди о судьбе другого, пока не пройдешь в их ботинках ровно столько же, сколько прошли они



    Какие там башмаки-дороги, прекращай))).

  • Внучка деда

    Внучка деда
    51 минута назад

    Дмитрий1, думаю как минимум не меньше вашего

  • full

    full
    48 минут назад

    Внучка деда

    Дмитрий1, думаю как минимум не меньше вашего



    Спи уже, смену пора сдавать.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 32

Прием документов на выборы в областное заксобрание завершился – есть четыре кандидата
Власть 13

Снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя просят предприниматели Приамурья
Власть 10

Заксобрание: дольщиков нужно поддерживать, но с учетом имущественных факторов
Общество 13

По доступности приобретения жилья Амурская область занимает 52 место в России