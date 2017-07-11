Амурские депутаты получают ежемесячно один миллион рублей – все вместе

Депутаты Законодательного собрания Амурской области получают в качестве зарплаты около одного миллиона рублей ежемесячно. Но за деньги работают только девять народных избранников из 36 – те, кто являются депутатами на постоянной основе. Их зарплаты, в зависимости от должности, варьируются примерно от 100 до 160 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», недавно Рунет взбудоражила новость о том, что депутаты красноярского заксобрания приняли решение повысить себе зарплаты вдвое: в среднем до двухсот тысяч рублей. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что для этого были основания, так как их зарплаты были одними из самых низких по России и не повышались 10 лет.

Зарплаты амурских парламентариев находятся примерно на таком же уровне, но спикер областного заксобрания Константин Дьяконов считает, что при нынешнем состоянии бюджета Приамурья принимать решения о прибавке было бы неэтично.

В 2017 году председатель Законодательного собрания Амурской области получает около 160 тысяч рублей каждый месяц. Сумма получена на основании сведений о доходах за 2016 год, опубликованных на сайте закса. Озвучивать свой ежемесячный заработок Константин Дьяконов не захотел.

У шести председателей комитетов зарплата составляет примерно по 110 тысяч рублей (возможны небольшие изменения из-за индивидуальных надбавок). И еще два заместителя председателя комитетов на постоянной основе получают по 100 тысяч рублей.

Депутаты могут иметь и другие источники доходов. Однако обо всех они обязаны сообщать. Сведения о доходах амурских парламентариев публикуются на сайте заксобрания.

ИА «Амур.инфо» публикует сведения о доходах за 2016 год девяти депутатов, работающих на постоянной основе. Некоторые из них избраны в законодательное собрание только в сентябре 2016 года, поэтому они указали данные не за весь год.

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Василий Кленин