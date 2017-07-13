Пропавшую в Благовещенске 12-летнюю девочку нашли

Фото: ru.wikipedia.org

Пропавшую в Благовещенске 12-летнюю девочку обнаружили на автобусной остановке в районе улицы Нагорной. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратились родители. Девочка 2005 года рождения ушла из дома накануне, 13 июля.

14 июля в ходе поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» обнаружили ребенка на автобусной остановке в районе улицы Нагорной. Она доставлена в отдел городской полиции. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции проводят беседу с девочкой и ее родителями и устанавливают все причины и обстоятельства, при которых ребенок ушел из дома.

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#происшествия

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Галя Ефимова