«Вечёрка» Амур.инфо 14 июля: невнятный циклон, гипсовые котики и амурский «Ералаш»

Предлагаем вашему вниманию обзор событий прошедшего дня. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, в одной публикации. «Вечёрка» Амур.инфо – ничего лишнего, только самое интересное.

Нехорошие тюменцы

Трое жителей Тюменской области с помощью вирусных программ похищали средства с банковских карт жителей более 12 городов, в том числе Благовещенска. Мошенники распространяли вирусные программы на мобильные устройства, где были подключены «Мобильный банк» или «Сбербанк онлайн».

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Места в социальной гостинице – нарасхват.

Идея открыть в Благовещенске социальную гостиницу пришлась амурчанам по душе. До конца лета места новом заведении уже забронированы.Услугами такой гостиницы могут воспользоваться пожилые люди, временно оставшиеся без присмотра родных, которые в силу разных причин неспособны обеспечить уход.

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Вот и весь циклон

Дожди, о которых столько говорили синоптики и о которых столько грезили дачники, пошли на спад. Да-да, циклон, с которым в область пришли дожди, ветер и снижение температуры, теряет свою силу. А мы, можно сказать, только подняли голову после изнуряющей духоты, только начали разучивать старый народный хит «Дождик, дождик, пуще!». Всё. Как говорится, хорошего помаленьку.

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Три года неволи за откушенный нос

28-летний благовещенец, который откусил нос посетителю кафе, отправится в колонию на три года. Суд был непреклонен: нам тут на свободе Тайсоны не нужны.

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Она вернулась!

С 1 сентября этого года в наши школы вернётся старая добрая астрономия. Наконец-то школьники узнают, что земля не плоская, что нет никаких титанов-слонов и черепах, что солнце не падает в океан. А самое главное, узнают про родную планету, которая, хоть ты режь, всё-таки вертится!

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Амурскому «Ералашу» – быть

Утром в пятницу, 14 июля, в столицу Приамурья прилетел отец-основатель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Здесь он примет участие в презентации «экспресс-студии» «Ералаша», которая откроется в городе. Подробностями Борис Юрьевич поделился в интервью с корреспондентом Амур.инфо.

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Одной строкой

Житель областного центра, вооружённый канцелярским ножом, ограбил «Дом денег». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Саратове дорожные ямы засыпали гипсовыми котиками. Таким образом местные жители решили привлечь внимание местных властей к насущной проблеме.

Это у нас лето выдалось жаркое. В целом-то страна замерзает. Специалисты посчитали: из-за холодного лета российские аграрии могут понести до 2,6 миллиарда рублей убытков.

Храбрый благовещенец отбил у местных воришек семь крышек от ливнёвок. Теперь не знает, куда их пристроить – крышки оказались никому не нужны.

Исследование показало, что средняя амурская семья сможет скопить деньги на 54-метровую квартиру за 6,8 года. По этому параметру наша область – на 52-м месте по стране .

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Алексей Воскобойников