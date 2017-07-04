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14июля
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сегодня, 17:51 0

Водопроводная вода в Благовещенске стала более хлорированной

Водопроводная вода в Благовещенске стала более хлорированной
Фото: gidroguru.com

С пятницы, 14 июля, в водопроводной воде Благовещенска на время увеличили содержание хлора для дополнительного обеззараживания. Сделать это пришлось из-за низкого уровня воды в реках Амур и Зея.

Население города просят отстаивать и кипятить набранную из-под крана воду.

В настоящее время вся вода, подаваемая водозаборами «Амурский» и «Северный», соответствует нормативам качества. На объектах водоподготовки ведется ежечасный контроль направляемой в Благовещенск воды. Дополнительные пробы специалисты берут из разводящей сети города, сообщает пресс-служба «Амурских коммунальных систем».

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#ЖКХ #здоровье

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