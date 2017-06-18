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сегодня, 17:48 0

В Бурейском районе местный житель убил пенсионерку, попросившую перенести диван

В Бурейском районе местный житель убил пенсионерку, попросившую перенести диван
Фото: rostov.press

51-летний житель Талакана обвиняется по статье «Убийство». Мужчина кинулся с ножом на пенсионерку, попросившую его помочь перенести диван.

Трагедия разыгралась в июне этого года. По версии следствия, в день убийства выпивший амурчанин попросил у женщины денег на спиртное. Пенсионерка не отказала, а взамен попросила помочь ей перенести диван, на что мужчина ответил отказом. В результате вспыхнула ссора. В итоге амурчанин схватил нож и несколько раз ударил им пенсионерку. От полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте преступления, а мужчина скрылся, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Амурской области.

Жителя Талакана задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В настоящее время подследственному предъявлено обвинение в совершении убийства. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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