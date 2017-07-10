С 16 по 19 июля у амурчан возникнут перебои с теле- и радиовещанием

С 16 по 19 июля в Благовещенске, Зее, Белогорске, Свободном, Сковородине, Шимановске, Тынде, Прогрессе и близлежащих населенных пунктах возможны перерывы вещания телевизионных и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр».

Перерывы связаны с запланированной квартальной профилактикой оборудования. В этот период будут последовательно отключаться аналоговые и цифровые передатчики, для контроля их работы.

В Благовещенске и Зее продолжаются работы на телевышках. В амурской столице демонтируют старое и устанавливают новое оборудование, в связи с чем временные отключения вещания будут продолжаться до 28 июля. А в Зее специалисты продолжают работу по покраске АМС. Работы продлятся до 7 августа.

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Василий Кленин