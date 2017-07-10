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14июля
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сегодня, 17:34 1

С 16 по 19 июля у амурчан возникнут перебои с теле- и радиовещанием

С 16 по 19 июля в Благовещенске, Зее, Белогорске, Свободном, Сковородине, Шимановске, Тынде, Прогрессе и близлежащих населенных пунктах возможны перерывы вещания телевизионных и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр».

Перерывы связаны с запланированной квартальной профилактикой оборудования. В этот период будут последовательно отключаться аналоговые и цифровые передатчики, для контроля их работы.

В Благовещенске и Зее продолжаются работы на телевышках. В амурской столице демонтируют старое и устанавливают новое оборудование, в связи с чем временные отключения вещания будут продолжаться до 28 июля. А в Зее специалисты продолжают работу по покраске АМС. Работы продлятся до 7 августа.

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#СМИ #технологии

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Комментарии
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  • tgsquadn

    tgsquadn
    16 минут назад

    а вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить и омолодить организм, вот почитайте как это сделать --- http://tok.pw/zarazheny

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