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Благовещенск попал на обложку французского журнала

Благовещенск попал на обложку французского журнала
Фото @dumontphoto Pascal Dumont

Журнал Gare de l'Est в номере за июль-декабрь 2017 года опубликовал материал о Благовещенске, разместив фото набережной Амура на обложке. Тема публикации – развитие русско-китайских отношений.

«Автор материала, Этьен Буш, – француз, живёт в Москве, пишет для французских СМИ. Когда они с фотографом у нас были, они собирали информацию обо всём сразу. А теперь постепенно публикуют на радио или в газетах и журналах, смотря что заинтересует редакции», – рассказала доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко.

Этьен Буш приезжал в Благовещенск летом прошлого года и пробыл в городе одну неделю. Он посетил и соседние регионы. «Я там провёл целую неделю. Рассказал, как город развивается – про отношения между Китаем и Россией, почему мост не строится, в чём Благовещенск интересен, в чём особенность этого города, про набережную реки Амур. Какой потенциал развития города, учитывая то, что он находится рядом с Китаем. Какие перспективы – и отрицательные, и положительные», – рассказал Этьен Буш.

По словам автора статьи, посетить Дальний Восток он планировал давно, но долго не представлялась такая возможность. Благовещенск его заинтересовал своим географическим положением.

«Я много работаю в западной части России, давно уже хотел открыть для себя Дальний Восток. Мне сложно объяснить, почему я заинтересовался именно этой тематикой, но я очень хотел открыть для себя этот регион. Но опять же я недолго пробыл в Благовещенске. Мне было интересно, мне кажется, что мало кто знает во Франции то, что Россия имеет довольно длинную, большую границу с Китаем. Конечно, мы смотрим на Россию с западной части», – поделился Этьен Буш.

Приехать ещё раз в Благовещенск журналист хотел бы, но мешают обстоятельства. «У меня очень много работы в Москве. Посмотрим, но опять же заметил, что цены на самолёты подорожали. Странно, когда я приехал год назад было не сильно дорого», – рассказал автор.

К слову, у журнала Gare de l'Est интернет-версии нет. Поэтому прочитать публикацию можно, лишь купив печатную версию издания.

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#жизнь #Китай #СМИ #туризм

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Комментарии
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  • tgsquadn

    tgsquadn
    16 минут назад

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