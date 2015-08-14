Неурожай меда ждут этим летом в Приамурье

Фото: workbees.ru

Амурские пасечники предрекают неурожай и повышение цен на мед. Все дело в том, что в Архаринском районе затопило старейшую в области пасеку.

По словам главы Грибовского сельсовета Анатолий Исаев, стихийное бедствие произошло впервые за 80 лет. Удалось спасти только 10 ульев, остальные 54 просто смыло водой. Разрушенная стихией пасека давала в сезон около 2 тонн меда. Полностью восстановить ее смогут только к будущему году.

Издавна Архаринский район славится хорошим медосбором. Он также главный поставщик «сладости» всем амурчанам и даже жителям соседних регионов. Теперь пасечники ожидают нехватки не только меда, но и других продуктов пчеловодства в Приамурье. Это и прополис, и перга, и маточное молочко. Как следствие, возрастут цены.

Если на юге области отмечено переувлажнение, то в северных районах все с точностью до наоборот. Эти территории специализируются в большинстве на цветочном меде. А засуха не давала растениям развиваться нормально и в срок. Поэтому там тоже ожидают небольшой урожай. А вот в центральных районах Приамурья наблюдается нашествие вредителей, которые съели все деревья раньше пчел. Пасечники планируют получить качественный урожай, но в малых количествах.

«Архара не дает меда, там липа не дала. А у нас лиственницу кое-где поел червяк, и дубы ест, и березы. Меду будет очень мало – это точно, зато по качеству, наоборот, будет хороший», – рассказал информационной службе «Дорожного радио» Анатолий Исаев.

В этом году за килограмм меда придется выложить как минимум на 50 рублей больше.

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#природа #сельское хозяйство

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Галя Ефимова