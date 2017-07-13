«Экспресс-студия» «Ералаша» в Благовещенске начнет работу в сентябре

«Экспресс-студия» детского юмористического киножурнала «Ералаш» начнет работу в Благовещенске в середине сентября. В течение месяца детей города будут учить, как нужно делать кино.

«После школ будем собирать детей, будем окунать их в мастер-классы по профессиям. И в результате или переснимем известные "ералашные" сюжеты с вашими детьми, или что-нибудь с ребятами тут снимем по дороге», – рассказал в Благовещенске руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Как сообщало Амур.инфо, в город он прибыл утром 14 июля.

Известно, что съемки будут проходить на благовещенской набережной, на улицах и в школах. В результате появятся несколько новых коротких серий, которые примут участие в областном конкурсе. Он пройдет в начале октября. Как на серьезном кинофестивале, будут выбраны лучший актер и лучшая актриса.

«Будет такой вечер торжественный, ваш покорный слуга приедет, будут призы, награды, дипломы. Мы очень серьезные люди», – говорит Борис Грачевский.

Записаться на обучающие курсы к режиссерам детского киножурнала можно будет 16 июля в 16 часов в Grand Arena Ostrova. Приглашают всех желающих, вход свободный.

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Александр Авдеев