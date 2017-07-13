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«Экспресс-студия» «Ералаша» в Благовещенске начнет работу в сентябре

«Экспресс-студия» «Ералаша» в Благовещенске начнет работу в сентябре

«Экспресс-студия» детского юмористического киножурнала «Ералаш» начнет работу в Благовещенске в середине сентября. В течение месяца детей города будут учить, как нужно делать кино.

«После школ будем собирать детей, будем окунать их в мастер-классы по профессиям. И в результате или переснимем известные "ералашные" сюжеты с вашими детьми, или что-нибудь с ребятами тут снимем по дороге», – рассказал в Благовещенске руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Как сообщало Амур.инфо, в город он прибыл утром 14 июля.

Известно, что съемки будут проходить на благовещенской набережной, на улицах и в школах. В результате появятся несколько новых коротких серий, которые примут участие в областном конкурсе. Он пройдет в начале октября. Как на серьезном кинофестивале, будут выбраны лучший актер и лучшая актриса.

«Будет такой вечер торжественный, ваш покорный слуга приедет, будут призы, награды, дипломы. Мы очень серьезные люди», – говорит Борис Грачевский.

Записаться на обучающие курсы к режиссерам детского киножурнала можно будет 16 июля в 16 часов в Grand Arena Ostrova. Приглашают всех желающих, вход свободный.

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#визиты #дети #отдых #ТВ

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Комментарии
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  • tgsquadn

    tgsquadn
    15 минут назад

    вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить организм, я вот после очистки стала выглядеть моложе и здоровее, так еще и сбросила пару килограмм. вот почитайте как это сделать -- http://upl.pp.ua/ochistka

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    13 минут назад

    tgsquadnвы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить организм, я вот после очистки стала выглядеть моложе и здоровее, так еще и сбросила пару килограмм. вот почитайте как это сделать -- http://upl.pp.ua/ochistka


    когда уже вас всех с вашими глистами дустом посыпят

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