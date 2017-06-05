Обвиняемого сотрудника службы судебных приставов заключили под стражу за влияние на свидетеля

Один из бывших сотрудников областного управления службы судебных приставов заключен под стражу. Его обвиняют в пособничестве в растрате. Изначально мерой пресечения следствие установило ему подписку о невыезде, однако обвиняемый склонил одного из свидетелей поменять показания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне 2017 года следственные органы возбудили несколько уголовных дел о растрате чужого имущества. Подозреваемыми стали и. о. руководителя областного управления ФССП Алексей Гришин и его заместитель Владимир Бондарев. 5 июня Благовещенский городской суд принял решение отстранить их от должности.

Позже следственные органы задержали еще двух сотрудников службы приставов, которых подозревают в пособничестве в растрате. Как пояснили в пресс-службе областного следственного управления, в отношении одного из них и была изменена мера пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователь при содействии сотрудников управления ФСБ получил сведения о том, что обвиняемый, чтобы избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему преступление, склонил одного из свидетелей к изменению показаний в свою пользу.

На основании полученных данных следователь по особо важным делам обратился в суд с ходатайством о замене подписки о невыезде на заключение под стражу. Это сделано для того, чтобы исключить возможность для обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство удовлетворил.

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Василий Кленин