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Обвиняемого сотрудника службы судебных приставов заключили под стражу за влияние на свидетеля

Обвиняемого сотрудника службы судебных приставов заключили под стражу за влияние на свидетеля

Один из бывших сотрудников областного управления службы судебных приставов заключен под стражу. Его обвиняют в пособничестве в растрате. Изначально мерой пресечения следствие установило ему подписку о невыезде, однако обвиняемый склонил одного из свидетелей поменять показания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне 2017 года следственные органы возбудили несколько уголовных дел о растрате чужого имущества. Подозреваемыми стали и. о. руководителя областного управления ФССП Алексей Гришин и его заместитель Владимир Бондарев. 5 июня Благовещенский городской суд принял решение отстранить их от должности.

Позже следственные органы задержали еще двух сотрудников службы приставов, которых подозревают в пособничестве в растрате. Как пояснили в пресс-службе областного следственного управления, в отношении одного из них и была изменена мера пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователь при содействии сотрудников управления ФСБ получил сведения о том, что обвиняемый, чтобы избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему преступление, склонил одного из свидетелей к изменению показаний в свою пользу.

На основании полученных данных следователь по особо важным делам обратился в суд с ходатайством о замене подписки о невыезде на заключение под стражу. Это сделано для того, чтобы исключить возможность для обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство удовлетворил.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • tgsquadn

    tgsquadn
    15 минут назад

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