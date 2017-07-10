Пропавшая 17-летняя школьница сбежала вместе с другом

Фото: 28.мвд.рф

17-летняя Алина Андреева пропала в городе Зее 6 июля. Как оказалось, девушка ушла из дома вместе с другом. При этом юная амурчанка, которую разыскивает полиция, периодически звонит своим родителям.

Девушка сбежала со своим сверстником, сообщили в администрации города Зеи. Известно, что периодически она звонит своим родителям и сообщает новости о себе. Где сейчас находится Алина, неизвестно. Правоохранители устанавливают ее местонахождение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8(4162) 59-41-07, 59-41-05 или 02.

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#происшествия

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Галя Ефимова