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сегодня, 16:27 3

Пропавшая 17-летняя школьница сбежала вместе с другом

Пропавшая 17-летняя школьница сбежала вместе с другом
Фото: 28.мвд.рф

17-летняя Алина Андреева пропала в городе Зее 6 июля. Как оказалось, девушка ушла из дома вместе с другом. При этом юная амурчанка, которую разыскивает полиция, периодически звонит своим родителям.

Девушка сбежала со своим сверстником, сообщили в администрации города Зеи. Известно, что периодически она звонит своим родителям и сообщает новости о себе. Где сейчас находится Алина, неизвестно. Правоохранители устанавливают ее местонахождение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8(4162) 59-41-07, 59-41-05 или 02.

Просмотров всего: 903

#происшествия

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Комментарии
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  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    59 минут назад

    И накуя ее искать, звонит - значит жива, значит не криминал, а ушла добровольно. Из-за какой-то очедной прошманды начинающей (а может, и со стажем уже) столько шума. Ну и семейка - вырастили, называется, на свою голову

  • Дамбо

    Дамбо
    19 минут назад

    Екатерина_acdcИ накуя ее искать, звонит - значит жива, значит не криминал, а ушла добровольно. Из-за какой-то очедной прошманды начинающей (а может, и со стажем уже) столько шума. Ну и семейка - вырастили, называется, на свою голову


    +++

  • tgsquadn

    tgsquadn
    14 минут назад

    вы знaли что именнo пaрaзиты в oрганизме человекa приводят к вoзникновению бoльшинствa смертельных зaбoлеваний,а зaрaжены ими 97% людей. Этo из-за них у нaс бoльшинство бoлезней (включaя рaк), аллергии, хроническaя усталость и голoвные бoли, мешки под глaзами, прыщи и пaпилломы, чaстые простуды и слабый иммунитет, этa зaрaза медленно убивает нас. Нo этому теперь есть спaсение, вот пoчитaйте как спасти себя и свoих близких ---- http://flyt.it/15ONOC

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