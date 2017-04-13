Благовещенец рассказал, что случайно получил семь решеток от ливневок

В ночь на пятницу, 14 июля, житель Благовещенска Евгений стал обладателем решеток от ливневой канализации. Произошло это случайно, сообщил горожанин ИА «Амур.инфо». У него на руках оказались семь решеток, однако пристроить их оказалось непросто.

По словам Евгения, ночью в районе сквера АОДНТ он встретил двоих человек, которые тащили какую-то арматуру. Решив, что дело здесь нечисто, он окликнул людей. Один из них сразу бросил конструкцию и убежал, а второй, рассказывает горожанин, оказался «посмелее». Тем не менее Евгений смог забрать у них семь решеток.

«Я сначала ночью и не разглядел, что это такое. Вроде бы как арматура, решетки… А наутро пригляделся – что-то какая-то форма у них интересная, под ливневку. И тут как раз прочитал на Амур.инфо про инцидент, когда ребенок чуть не провалился в открытый колодец», – говорит Евгений.

После этого, отметил горожанин, он звонил в МП «ГСТК», чтобы решетки забрали. Однако потерпел неудачу – его переадресовывали с телефона телефон. Он решил обратиться в СМИ, а решетки временно сложил в своем дворе.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» подтвердили, что конструкции, о которых идет речь, – решетки от ливневой канализации. Спустя некоторое время городские службы забрали их у Евгения.

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#ЖКХ

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Александр Авдеев