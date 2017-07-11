Белогорск готовится к отопительному сезону 2017-2018 года

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Масштабная подготовка оборудования к работе в зимних условиях проводится на белогорской котельной «Амурсельмаш». Она обеспечивает теплом 47 жилых домов, 11 социальных объектов. Мероприятия по ремонту четырех котлов котельной идут в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы».

Один из самых трудозатратных, долгих и дорогих ремонтов – ремонт парового котла, говорят специалисты. Он включает в себя полный демонтаж, монтаж и обмуровку (изоляцию) оборудования. На эти цели из областного и городского бюджетов выделено более 10 миллионов рублей.

Параллельно ведется капитальный ремонт водогрейного котла, а также частичная замена труб конвективного пучка на котле ДЕ-25-14 ГМО. Предстоит и замена дымососов.

Проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду снизит уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысит их надежность, снизит расходование мазута, а также расходы на дальнейшую эксплуатацию и ремонт оборудования, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

К предстоящей зиме предстоит подготовить более 118 километров тепловых сетей (выполнено на 40 %), более 100 километров водопроводных сетей (выполнено на 68 %), треть километра канализационных сетей (выполнено на 60 %), а также жилищный фонд (выполнено на 29 %), отметили в белогорском управлении ЖКХ.

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#Белогорск #ЖКХ

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Анастасия Болотина