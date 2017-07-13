В Благовещенске пропала 12-летняя девочка

Фото: пресс-служба УМВД по Амурской области

В Благовещенске 13 июля ушла из дома и не вернулась 12-летняя Анжелика Макогон. Из особых примет ребенка – два родимых пятна на левой щеке и на шее. Поиски девочки начала полиция.

Девочка ушла из дома, расположенного в переулке Западном. На розыск ориентированы все наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД. Полицейские проверяют подъезды домов, чердаки, места возможного появления подростка. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

На вид ребенку 12 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, ниже плеч, лицо овальное, глаза голубые. Была одета в розовую футболку и джинсы синего цвета, на ногах – синие замшевые кроссовки.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8(4162) 99-09-84, 51-27-78 или 02.

Просмотров всего: 1414

#происшествия

распечатать

Галя Ефимова