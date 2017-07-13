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сегодня, 16:08 3

В Благовещенске пропала 12-летняя девочка

В Благовещенске пропала 12-летняя девочка
Фото: пресс-служба УМВД по Амурской области

В Благовещенске 13 июля ушла из дома и не вернулась 12-летняя Анжелика Макогон. Из особых примет ребенка – два родимых пятна на левой щеке и на шее. Поиски девочки начала полиция.

Девочка ушла из дома, расположенного в переулке Западном. На розыск ориентированы все наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД. Полицейские проверяют подъезды домов, чердаки, места возможного появления подростка. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

На вид ребенку 12 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, ниже плеч, лицо овальное, глаза голубые. Была одета в розовую футболку и джинсы синего цвета, на ногах – синие замшевые кроссовки.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8(4162) 99-09-84, 51-27-78 или 02.

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#происшествия

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Комментарии
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  • xKitnis

    xKitnis
    47 минут назад

    Реально у 12-летней девочки рост 164 см? Это не ошибка?

  • гусеница

    гусеница
    29 минут назад

    xKitnis

    Реально у 12-летней девочки рост 164 см? Это не ошибка?



    Нормальный рост для 12 лет.

    Поскорее бы нашли.

    С уважением

  • tgsquadn

    tgsquadn
    16 минут назад

    а вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить и омолодить организм, вот почитайте как это сделать --- http://tok.pw/zarazheny

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