С 17 июля очередной район Благовещенска останется без горячей воды

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Специалисты Благовещенской ТЭЦ с 17 июля приступят к реконструкции участка тепломагистрали № 4 СХПК «Тепличный». Горячее водоснабжение в этом районе прекратится в понедельник с 8:00. Работы рассчитывают закончить к 28 июля.

В ходе реконструкции специалисты заменят трубопровод в 600 миллиметров на новый – диаметром 800 миллиметров. Участок тепломагистрали поднимут на более высокую отметку. Всего специалистам предстоит провести реконструкцию 514 метров тепломагистрали.

«Необходимость развития магистральных сетей назрела в связи с массовой застройкой города и подключением новых потребителей. Из года в год мы ведем планомерную работу по увеличению пропускной способности наших сетей. На реализацию этого проекта в текущем году запланировано более 75 миллионов рублей», – говорит главный инженер филиала «Амурская генерация» Алексей Яшин.

Программа реконструкции магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ началась в 2013 году. За это время энергетики обновили порядка 2 850 метров тепломагистрали.

В связи с проведением технических мероприятий 17 июля 2017 года в 8:00 часов без горячего водоснабжения останутся районы Плодопитомника, тепличного комбината, молочного комбината и район погранотряда, а также жилые дома между улицами Тепличной и Василенко от Игнатьевского шоссе до района СХПК «Тепличный». Также отключение коснется жителей микрорайона Солнечный и жилых домов АНК.

Возобновят подачу горячей воды 28 июля в 20:00 часов.

Под длительные отключения горячего водоснабжения также попадут дома микрорайона Подсолнухи по адресам: Василенко, 3/1, Василенко 3/3. Из-за невозможности технического переключения на другую тепловую ветку этих домов, горячая вода в них будет отсутствовать с 17 июля по 19 августа 2017 года, сообщает прессс-служба Благовещенской ТЭЦ.

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#строительство #энергетика

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Нино Кохреидзе