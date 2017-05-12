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С благовещенского врача, сообщившего об избитом ребенке, сняли взыскание

С благовещенского врача, сообщившего об избитом ребенке, сняли взыскание
Фото: tvtomsk.ru

В Благовещенске по требованию прокуратуры было снято дисциплинарное взыскание с врача детской поликлиники Регины Туровой. Копия соответствующего приказа есть в распоряжении ИА «Амур.инфо». Медработник в апреле сообщала в СМИ о том, что в поликлинику прибежал ребенок с жалобами на побои отца. После этого ей объявили выговор и лишили стимулирующих выплат за май.

Произошло это, по словам главного врача детской городской клинической больницы Ирины Молчановой, из-за нарушения Региной Туровой «этики и деонтологии медицинских сотрудников». «Обращение ребенка за помощью – это врачебная тайна, в первую очередь. Поэтому именно за нарушение этики ей было вынесено дисциплинарное взыскание. А дисциплинарное взыскание по нашим внутренним регламентирующим документам включает административное взыскание. Если имеется дисциплинарное взыскание, то человек лишается стимулирующих выплат. Не основной заработной платы, которую мы не имеем права трогать вообще, а стимулирующих выплат. Она нарушила порядок взаимодействия и разгласила информацию об обращении пациента за помощью», – говорила тогда Ирина Молчанова.

С этим, однако, не согласилась прокуратура Благовещенска. Ведомством был вынесен протест, и в итоге с Регины Туровой сняли дисциплинарное взыскание. Ей будут начислены стимулирующие выплаты за май.

«Для других врачей это будет большим подспорьем, сигналом о том, что не стоит опускать руки. Надо бороться, если вы уверены в своей правоте», – сказала ИА «Амур.инфо» Регина Игоревна.

Ситуацию также прокомментировал в социальных сетях сын врача Ярослав Туров. «После долгих и мучительных разбирательств, холиваров в сети, двусмысленных сообщений с левых аккаунтов и абсурдных кейсов с подделкой маминых подписей прокуратура, наконец, отменила выговор и штраф, и от мамы отстали. Большое спасибо всем, кто проявил участие и помог нам словом и делом. Какой из этого сделаю вывод. Он немного пафосный, простите: тьма боится света. Чем больше внимания к проблеме, тем проблема меньше. Чем сильнее докапываться до того и тех, кто и что тебе не нравится, тем больше шанс, что что-то изменится к лучшему», – написал Ярослав Туров.

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#дети #закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • tgsquadn

    tgsquadn
    14 минут назад

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