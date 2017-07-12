Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость
сегодня, 14:59 0

Полиция нашла водителя автомобиля, скрывшегося в Благовещенске после ДТП

Полиция нашла водителя автомобиля, скрывшегося в Благовещенске после ДТП

Полицейские установили личность водителя легковушки Mazda Demio, которая скрылась в Благовещенске после ДТП. Выяснилось, что за рулем находилась женщина. За оставление места аварии ее привлекли к административной ответственности.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», рулевая – 1989 года рождения. На амурчанку были составлены материалы по части 1 статьи 12.14 («Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой») и части 2 статьи 12.27 («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся») КоАП РФ.

Часть 1 статьи 12.14 и часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусматривают: предупреждение; наложение административного штрафа в размере 500 рублей; лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет; административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП произошло 10 июля примерно в 15:24 в районе дома № 102 по улице Красноармейской. Водитель автомобиля Mazda Demio серого цвета, выезжая с парковки, столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad, после чего скрылся с места происшествия.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

Просмотров всего: 134

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

После жалобы родителей минобр проверит школы Белогорского района
Происшествия 2

Благовещенец, откусивший нос посетителю кафе, получил 3 года колонии
Происшествия 2

Благовещенец с канцелярским ножом ограбил «Дом денег»
В России и мире

В Саратове дорожные ямы засыпали гипсовыми котиками