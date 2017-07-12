Полиция нашла водителя автомобиля, скрывшегося в Благовещенске после ДТП

Полицейские установили личность водителя легковушки Mazda Demio, которая скрылась в Благовещенске после ДТП. Выяснилось, что за рулем находилась женщина. За оставление места аварии ее привлекли к административной ответственности.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», рулевая – 1989 года рождения. На амурчанку были составлены материалы по части 1 статьи 12.14 («Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой») и части 2 статьи 12.27 («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся») КоАП РФ.

Часть 1 статьи 12.14 и часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусматривают: предупреждение; наложение административного штрафа в размере 500 рублей; лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет; административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП произошло 10 июля примерно в 15:24 в районе дома № 102 по улице Красноармейской. Водитель автомобиля Mazda Demio серого цвета, выезжая с парковки, столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad, после чего скрылся с места происшествия.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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Александр Авдеев