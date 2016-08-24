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сегодня, 14:47 1

Более 200 фермеров Приамурья примут участие в ярмарке выходного дня

Более 200 фермеров Приамурья примут участие в ярмарке выходного дня

15 июля на площади Ленина в Благовещенске в 10:00 начнет работу ярмарка выходного дня–2017. На участие в ней подали заявки 216 фермеров из разных районов области. Главное – предприниматели не будут стоять в очереди, чтобы занять место.

Свободных мест уже не осталось: всего подано 216 заявок от амурских фермеров. Со своей продукцией приедут из Благовещенского, Тамбовского, Ивановского, Константиновского, Архаринского, Шимановского, Свободненского и других районов.

Традиционно на прилавках будут картофель и овощи, продукты пчеловодства, мясная и молочная продукция, хлеб и хлебобулочные, кондитерские изделия, колбасная продукция, рыбные изделия, яйцо куриное, безалкогольные напитки. По правилам, на ярмарках запрещено продавать пиво и алкогольную продукцию, детское питание на молочной основе, лекарственные препараты.

В этом году ярмарка выходного дня в Благовещенске пройдет по новым правилам. В частности, в список запрещенных к продаже товаров включили консервированную и овощную продукцию, переработанную в домашних условиях.

Еще одно новшество: все места заранее распределили между желающими и сформировали резерв. Если кто-то из участников пропустит ярмарку более двух раз подряд, он лишится места и торговать получит право производитель, находящийся в резервном списке.

Как сообщало Амур.инфо, стартуют ярмарки в областной столице 15 июля, а завершатся – 14 октября. Они будут работать на площади имени Ленина еженедельно по субботам с 9:00 до 16:00.

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#жизнь #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    19 минут назад

    по таким ценам конечно не будет

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