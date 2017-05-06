После жалобы родителей минобр проверит школы Белогорского района

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В школах Белогорского района проведут проверки по жалобе родителей на то, что их вынуждают покупать учебные пособия перед новым учебным годом. Родители рассказали об этом главе Белогорского района. В областном министерстве образования и науки утверждают, что учебников в школах района достаточно.

«Средства на приобретение учебников для школьных библиотек выделяются ежегодно из областного бюджета. Сумма зависит от количества школьников на конкретной территории. Средства направляются в муниципалитеты, а после распределяются в школы. О том, что сбор денег с родителей школьников на приобретение учебников недопустим, руководителям школ со стороны регионального минобрнауки сообщалось неоднократно», – пояснили в региональном министерстве.

Ситуацию в учебных заведениях Белогорского района в минобре взяли на контроль. В образовательные организации специалисты отправятся с проверками.

В 2016 году в районе на приобретение книг потратили 1,5 миллиона рублей. На эти деньги закупили 6 000 экземпляров учебно-методической литературы, треть из которых поступила в школу села Васильевка. Кроме того, во время учебного года 2015-2016 годов на 800 тысяч рублей в школы района пришло более 3 000 экземпляров учебной литературы.

В настоящий момент количество школьников в Белогорском районе осталось на уровне прошлого года и составляет 2 063 человека.

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Нино Кохреидзе