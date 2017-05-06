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сегодня, 14:31 2

После жалобы родителей минобр проверит школы Белогорского района

После жалобы родителей минобр проверит школы Белогорского района
Фото: tvc.ru

В школах Белогорского района проведут проверки по жалобе родителей на то, что их вынуждают покупать учебные пособия перед новым учебным годом. Родители рассказали об этом главе Белогорского района. В областном министерстве образования и науки утверждают, что учебников в школах района достаточно.

«Средства на приобретение учебников для школьных библиотек выделяются ежегодно из областного бюджета. Сумма зависит от количества школьников на конкретной территории. Средства направляются в муниципалитеты, а после распределяются в школы. О том, что сбор денег с родителей школьников на приобретение учебников недопустим, руководителям школ со стороны регионального минобрнауки сообщалось неоднократно», – пояснили в региональном министерстве.

Ситуацию в учебных заведениях Белогорского района в минобре взяли на контроль. В образовательные организации специалисты отправятся с проверками.

В 2016 году в районе на приобретение книг потратили 1,5 миллиона рублей. На эти деньги закупили 6 000 экземпляров учебно-методической литературы, треть из которых поступила в школу села Васильевка. Кроме того, во время учебного года 2015-2016 годов на 800 тысяч рублей в школы района пришло более 3 000 экземпляров учебной литературы.

В настоящий момент количество школьников в Белогорском районе осталось на уровне прошлого года и составляет 2 063 человека.

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#дети #происшествия #финансы #школа

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    30 минут назад

    мы в свое время сами закупали часть учебников, потом продавали их классу младше и всё. Но да, соглашусь, это не нормально

  • krasnova

    krasnova
    21 минута назад

    Учимся в Благовещенске школе в 5-6 классе была информатика учебника не было!!, Обж и технология тоже учебников не было. Ладно обж, а вот по технологии приходилось в интернете искать чертежи, очень не удобно.

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