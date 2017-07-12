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сегодня, 13:44 1

В амурские школы возвращается астрономия

В амурские школы возвращается астрономия
Фото: Tumix.ru

С 1 сентября 2017 года амурские школьники вновь начнут изучать астрономию. Изучать «новую» дисциплину предстоит ученикам 10-х классов. В грядущем учебном году школьников этого возраста будет насчитываться около 4 000 человек. Преподавать астрономию будут учителя физики, которые и ранее этим занимались.

С 1991 года, когда астрономия исчезла из школьной программы, многое изменилось, в том числе и содержание курса. В частности, уменьшена доля материала по небесной механике и астрометрии, увеличено число тем, посвященных астрофизике и космологии. Особое место в программе занимает использование компьютерных приложений для определения положения звезд, Луны, Солнца для любого населенного пункта.

Изучение курса астрономии в школе должно завершиться итоговой аттестацией. ЕГЭ по этому предмету не планируется, однако в 2018 году в режиме апробации запланировано проведение Всероссийской проверочной работы по физике, в которой часть вопросов будет связана со знанием астрономии. Кроме того, с 2019 года ВПР по астрономии станет обязательной для всех обучающихся. Также в 2018 году планируется внесение изменений в содержание ЕГЭ по физике. К имеющимся заданиям будут добавлены вопросы астрономического содержания, сообщает пресс-служба областного минобразования.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    16 минут назад

    В десятом-то, классе? С другой стороны для начала - хоть так...

    Когда в городе появится современный, масштабный, оснащенный передовой аппаратурой планетарий?!!

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