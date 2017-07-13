Благовещенец, откусивший нос посетителю кафе, получил 3 года колонии

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В Благовещенске суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который поссорился с посетителем одного из кафе и в отместку откусил ему нос. В итоге пострадавший амурчанин на всю жизнь остался с обезображенным лицом, а агрессивный благовещенец отправится в колонию на три года.

Инцидент произошел в октябре прошлого года возле одного из благовещенских кафе, где поссорились двое посетителей. В итоге один из отдыхающих нанес «оппоненту» несколько ударов в лицо, а после сел сверху на лежащего на земле молодого парня, наклонился и со значительной силой укусил его зубами за кончик носа. Тем самым он «причинил ему, согласно заключению эксперта, травматическую ампутацию кончика носа и левого крыла носа, которая является стойкой и неизгладимой в течение всей последующей жизни», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Благовещенца судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица». По решению суда, 28-летний амурчанин ближайшие три года проведет в колонии общего режима. Сам подсудимый публично извинился перед потерпевшим в зале суда.

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#происшествия

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Галя Ефимова