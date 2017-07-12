Плюс 28 и кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 15 июля

Фото: Bugaga.ru

15 июля, в субботу, в Приамурье пройдут слабые и умеренные дожди, гроза. В утренние часы в отдельных районах туман. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7, при грозе – до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +12...+17, днем – +23...+28 градусов.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. Температура не превысит +16...+18 градусов.

Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер подует с севера. Его скорость составит 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 26-28 градусов тепла, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

14 июля температура воды в Амуре – 25, в Зее – 23 градуса.

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Нина Гвоздкова