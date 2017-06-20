«АмурАвтоШоу–2017», заплыв «Дружба» и открытие студии «Ералаш»: выходные в Благовещенске

Соревнования по картингу и конному спорту, «АмурАвтоШоу–2017» и открытие первой на Дальнем Востоке студии «Ералаш» – ожидает благовещенцев в выходные дни. Кроме того, в городе пройдут концерты, мастер-классы и выступления творческих коллективов. На реке Амур состоится международный заплыв «Дружба».

Суббота, 15 июля

В 9:00 на центральной площади Благовещенска начнет работу первая в этом году ярмарка выходного дня. Свою продукцию привезут на продажу сельхозтоваропроизводители области. Ярмарки будут работать каждую субботу вплоть до 14 октября.

В 10:00 конноспортивный клуб «Аллюр» (ул. Нагорная, 43), проведет открытые соревнования по адаптивному конному спорту и манежной езде. В соревнованиях будут участвовать более 20 спортсменов-инвалидов, проходящих курс иппотерапии.

В 11:00 на картодроме «Юбилейный» (7 километр Новотроицкого шоссе) стартуют соревнования по картингу. Заезды начнутся в 12:00.

В 12:00 на площади Общественно-культурного центра начнется «АмурАвтоШоу–2017».

В 17:00 у Триумфальной арки в технике spray paint art (рисование баллончиками с аэрозольной краской) будет работать Евгений Савин. Здесь же в 18:00 откроется Аллея мастеров. Для горожан будет играть духовой оркестр городского Дома культуры.

С 18:00 у ротонды начнется концертная программа народной вокальной группы «Нареченная песня», а в 18:40 – концертная программа вокального ансамбля «Амурская Русь».

На набережной в районе переулка Уралова в 18:00 стартует городская акция «Всем на свете нужен дом».

Воскресенье, 16 июля

В 07:45 у памятника первопроходцам начнется забег «Первопроходцы-Марафонцы. Бег к мечте».

В 10:00 на реке Амур сто стороны улицы Артиллерийской (район стадиона «Амур») пройдет XV международный заплыв «Дружба».

В 16:00 в Grand Arena Ostrova состоится презентация первой на Дальнем Востоке студии «Ералаш».

В 17:00 соревнования по пляжному волейболу пройдут на спортивной площадке городского парка.

В 18:00 у Триумфальной арки состоится выступление творческих молодежных коллективов, здесь же откроется Аллея мастеров.

С 19:00 до 21:00 в районе бронекатера будет выступать рок-группа «Маленькое красное дерево». В это же время около памятника пограничнику с собакой благовещенцев порадует семейный дуэт Зайцевых.

В кинотеатрах города покажут следующие фильмы: «Весь этот мир», «Жил-был кот», «Блокбастер», «Выстрел в пустоту», «Черная вода» «Трансформеры–5. Последний рыцарь», «Гадкий я–3», «Тачки–3», «Мульт в кино. Выпуск № 55», «Человек-паук: Возвращение домой», «Сказ о Петре и Февронии», «Принцесса-лягушка–2: тайна волшебной комнаты», «Эксперимент «Офис», «Планета обезьян: война», «Институт Роузвуд». Подробное расписание киносеансов на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь

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Галя Ефимова