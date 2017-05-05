Благовещенец с канцелярским ножом ограбил «Дом денег»

Фото: tagilka.ru

27-летний житель Благовещенска совершил разбойное нападение на офис микрокредитной компании «Дом денег». При этом он использовал канцелярский нож, угрожая сотруднице. В настоящее время мужчина готовится предстать перед судом.

Как сообщает прокуратура Амурской области, инцидент произошел 25 марта. Горожанин пошел на преступление, испытывая материальные трудности. Мужчина, надев на лицо одноразовую маску, а на голову – капюшон, вошел в один из офисов «Дома денег» в Благовещенске. Подойдя к сотруднице офиса, он поднес к ее лицу лезвие канцелярского ножа и потребовал отдать ему деньги. Испугавшаяся девушка передала нападавшему 31 200 рублей из сейфа. Кроме того, благовещенец потребовал отдать ему браслет, который был на руке у девушки. Та попыталась снять украшение, но не смогла этого сделать. Тогда преступник скрылся с деньгами и без браслета.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. 12 июля его передали в Благовещенский городской суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Александр Авдеев