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14июля
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сегодня, 12:39 2

Благовещенец с канцелярским ножом ограбил «Дом денег»

Благовещенец с канцелярским ножом ограбил «Дом денег»
Фото: tagilka.ru

27-летний житель Благовещенска совершил разбойное нападение на офис микрокредитной компании «Дом денег». При этом он использовал канцелярский нож, угрожая сотруднице. В настоящее время мужчина готовится предстать перед судом.

Как сообщает прокуратура Амурской области, инцидент произошел 25 марта. Горожанин пошел на преступление, испытывая материальные трудности. Мужчина, надев на лицо одноразовую маску, а на голову – капюшон, вошел в один из офисов «Дома денег» в Благовещенске. Подойдя к сотруднице офиса, он поднес к ее лицу лезвие канцелярского ножа и потребовал отдать ему деньги. Испугавшаяся девушка передала нападавшему 31 200 рублей из сейфа. Кроме того, благовещенец потребовал отдать ему браслет, который был на руке у девушки. Та попыталась снять украшение, но не смогла этого сделать. Тогда преступник скрылся с деньгами и без браслета.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. 12 июля его передали в Благовещенский городской суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    13 минут назад

    Странная ситуация, обычно это Дом денег грабит население, даже без ножа

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад



    ~~Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



    Да ну?!

    Купит на ворованные деньги островок в Индийском океане, поживёт там немного в своё удовольствие, потом приедет на суд и его отпустят с миром.

    Как Полонского...

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