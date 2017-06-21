Товары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать на 18 %

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ФАС предлагает заменить таможенные пошлины для зарубежных торговых онлайн-площадок на НДС. Сделать это хотят, чтобы обеспечить равные условия работы для российских и иностранных торговцев, сообщают «Известия».

Замена таможенных пошлин на НДС может привести к росту цен на товары на 18 %. В бюджет России такое нововведение принесет 100 миллиардов рублей ежегодно, подсчитали в ведомстве. Так в Федеральной антимонопольной службе выполнили поручение президента подготовить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети Интернет».

Иностранным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18 % от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара. Посылку вскроют на таможне, оценят, определят НДС, а к налогу добавят еще и оплату услуг по вскрытию и оценке.

«Регистрация будет выгодна интернет-магазину, – объяснил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. – Посылки от такой компании будут проходить таможню по "зеленому коридору". Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по "красному коридору", и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить».

Сейчас все российские торговцы платят НДС, а заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до 1 тысячи евро и до 31 килограмма ежемесячно можно без уплаты пошлины. Из-за этого многие отечественные интернет-магазины уже начали доставлять пользователям товар из-за границы. Например, по такой схеме стал работать Ozon.

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#интернет #налоги #торговля

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Нино Кохреидзе