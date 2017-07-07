В Саратове дорожные ямы засыпали гипсовыми котиками

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Убитые дороги Саратова решили отремонтировать оригинальным способом. Пользователи в соцсетях активно обсуждают ситуацию с ремонтом ям на улице Технической. Сразу несколько дыр в асфальте залатали гипсовыми фигурками, выполненными в виде котиков, сообщает «РЕН-ТВ».

Пока таким нестандартным способом дороги «починили» только на одной улице.

Саратовские власти уже отреагировали на народную инициативу. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Владимир Моисеенко, выбоины на дороге обязательно починят.

«Мы видели эти ямки, кто-то сверху на гравий насыпал гипсовых животных. Думаю, это ещё раз показывает, что у нас в городе живут креативные люди. Мы уже обратили на это внимание дорожных служб, ямы будут заделаны», – заверил Моисеенко.

Он подчеркнул, что ямы располагались не на тротуаре и не на проезжей части, а с торца здания многоэтажки, где местные жители паркуют автомобили.

«Это съезд с дороги, а не оживленная трасса, поэтому сложно сказать, пытался ли автор “работы” таким образом привлечь внимание дорожных служб», – сказал представитель пресс-службы, добавив, что личность автора необычного ремонта установить не удалось

Как сообщало Амур.инфо, 6 июля в городе Свободном на дороге, проходящей через микрорайон Дубовка, появились яркие воздушные шары.

Таким образом местные жители попытались привлечь внимание к проблеме дорожных ям, появившихся из-за курсирующих по этому маршруту большегрузов.

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Алексей Воскобойников