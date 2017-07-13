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14июля
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Создатель «Ералаша» Борис Грачевский прилетел в Благовещенск

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский прилетел в Благовещенск
Фото: instagram.com/boris_grachevsky_

Утром в пятницу, 14 июля, в Благовещенск авиарейсом прибыл создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. В областной столице он примет участие в презентации «экспресс-студии» «Ералаша», которая откроется в городе.

О планах Грачевского в Благовещенске ИА «Амур.инфо» рассказал координатор проекта открытия студии в городе Руслан Юсупов. 14 июля в 13:30 «отец» «Ералаша» проведет большую пресс-конференцию с амурскими журналистами. На следующий день, 15 июля, у Грачевского запланировано посещение детских оздоровительных лагерей. Презентация «экспресс-студии» состоится 16 июля в 16:00 в Grand Arena Ostrova.

«Там будут интерактивная программа, презентация неизданных выпусков "Ералаша" и непосредственно запись на участие в "экспресс-студии"», – отметил Руслан Юсупов.

Подробности открытия в Благовещенске «экспресс-студии» киножурнала «Ералаш» будут опубликованы на Амур.инфо позже.

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#визиты #отдых #ТВ

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